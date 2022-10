Anklage im Prozess um Doppelmord verlesen

Streitereien in der Familie waren nach Auffassung der Staatsanwaltschaft der Auslöser dafür, dass ein Ehepaar aus dem Landkreis Bayreuth Anfang Januar erstochen wurde. Am Mittwoch begann der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach vor dem Landgericht Bayreuth. Nach einem neuerlichen Streit mit ihrem Vater habe die heute 17 Jahre alte Angeklagte mit ihrem 18 Jahre alten Freund den Plan gefasst, die Eltern zu töten, so die Staatsanwaltschaft.

19. Oktober 2022 - 12:06 Uhr | dpa

Außenansicht des Landgerichts Bayreuth. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Bayreuth Der 51 Jahre alte Kinderarzt und seine 47 Jahre alte Frau waren demnach in ihrem Schlafzimmer von dem 18-Jährigen erstochen worden. Das Mädchen soll währenddessen verhindert haben, dass ihre Geschwister Hilfe holten. Sie soll ihnen die Handys und das Festnetztelefon weggenommen haben. Beide sind wegen Mordes angeklagt. Geplant sind 16 Verhandlungstage, ein Urteil könnte am 16. Dezember verkündet werden.