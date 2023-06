Anklage gegen Priester wegen sexuellen Missbrauchs erhoben

Ein katholischer Priester aus der Oberpfalz muss sich möglicherweise demnächst wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Die Nürnberger Staatsanwaltschaft hat inzwischen Anklage wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an einem Kind ohne Körperkontakt gegen den Geistlichen erhoben. Diese sei dem Beschuldigten zur Stellungnahme zugestellt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts in Neumarkt am Montag. "Über die Eröffnung des Hauptverfahrens ist noch nicht entschieden. Eine Entscheidung ist aber zeitnah zu erwarten."

Neumarkt Details zu dem Beschuldigten und dem Sachverhalt wollte ein Gerichtssprecher vor der Eröffnung des Verfahrens nicht nennen. Medien hatten zuvor berichtet. Im Frühjahr waren die Vorwürfe bekanntgeworden. Der Geistliche hatte das katholische Bistum Eichstätt selbst über die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn informiert. Dieses leitete eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ein, stellte ihn vom pastoralen Dienst frei und sprach ein Aufenthaltsverbot für seinen bisherigen Wohn- und Wirkungsort aus.