Angestellter soll 500 Zigarettenstangen gestohlen haben

Starnberg

Über Monate hinweg soll er insgesamt rund 500 Zigarettenstangen gestohlen haben: Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter eines Starnberger Discounters ist nach einem der Diebstähle festgenommen worden. Einen Monat nach seiner Einstellung begannen den Angaben zufolge die Diebstähle. Die Filialleitung habe am Samstag erneut eine fehlende Stange bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der bereits verdächtigte 29-Jährige wurde daraufhin nach der Arbeit von Polizisten durchsucht. In seiner Tasche fanden die Beamten die Zigaretten. Der Mann gestand und sollte noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.