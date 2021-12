Angeklagter hat Corona: Wiederaufnahmeverfahren verschoben

Deggendorf/Passau

In der Justizvollzugsanstalt Straubing hat es einen Corona-Ausbruch mit mehreren Dutzend Infizierten gegeben. Nach dpa-Informationen sitzt der Angeklagte in der JVA Straubing ein. Er war im November 2017 vor dem Landgericht Passau wegen Totschlags an seiner Ex-Freundin zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Weil zwei Zeugen in dem Verfahren falsch zugunsten des Angeklagten ausgesagt hatten, wird der Fall nun neu aufgerollt. Dem 27-Jährigen droht ein härteres Urteil: Jetzt geht es um Mord. In dem ersten Verfahren hatte er gestanden, seine Ex-Freundin getötet zu haben. Ob er sie aber im Schlaf erstochen hatte, war offen geblieben - das würde dann das Mordmerkmal der Heimtücke bedeuten.