Amtliches Wahlergebnis festgestellt: Keine Veränderungen

Der bayerische Landeswahlleiter hat am Montag das amtliche Endergebnis für die Bundestagswahl vom 26. September im Freistaat festgestellt. Demnach wurde die CSU mit 31,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft in Bayern, gefolgt von der SPD mit 18,0 Prozent und den Grünen mit 14,1 Prozent. Die FDP erhielt 10,5 Prozent, die AfD 9,0 Prozent und die Freien Wähler 7,5 Prozent. Die Linke kam auf 2,8 Prozent, andere Parteien gemeinsam auf 6,4 Prozent, teilte das Landeswahlamt am Montag auf seiner Internetseite mit. Damit haben sich keine Änderungen mehr zum in der Nacht zum 27. September veröffentlichten vorläufigen amtlichen Endergebnis ergeben.

11. Oktober 2021 - 11:51 Uhr | dpa

Ein Mann in bayerischer Tracht gibt seine Stimme für die Bundestagswahl 2021 in einem Wahllokal ab. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild