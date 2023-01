Ampel-Vorschläge für kleineren Bundestag verfassungswidrig

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder hat die Vorschläge der Ampel-Koalition zur Verkleinerung des Bundestags als verfassungswidrig bezeichnet. Die bayerische Staatsregierung werde dagegen klagen, sagte Söder am Dienstag am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels). "Auch die CSU wird, soweit das im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ist, klagen", sagte er.

17. Januar 2023 - 15:42 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht neben Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild