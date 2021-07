Ammergauer Alpen: 38 Jahre alter Tiroler stirbt bei Absturz

Ein aus Österreich stammender Bergsteiger ist bei einem Absturz in den Ammergauer Alpen bei Schwangau ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Tiroler war am Freitag auf der österreichischen Seite zum sogenannten Apostelgrat am Säuling aufgestiegen, sagte ein Polizeisprecher.

24. Juli 2021 - 16:11 Uhr | dpa

Schwangau Alpinpolizisten aus Bayern und Tirol sowie Kräfte der Bergwacht Füssen und Handyortungsspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes suchten nach dem Mann, der zuvor von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Letztlich habe dann die Besatzung eines bayerischen Polizeihubschraubers den Mann tot in einer Steilrinne entdeckt. Der Alpinist war den Angaben zufolge auf der bayerischen Seite der Bergregion rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt. © dpa-infocom, dpa:210724-99-510199/2