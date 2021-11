Am Handy, aber ohne Führerschein: Fahrer fliegt auf

Er telefonierte am Handy, ignorierte mehrmals die Polizei und wurde zudem schon das dritte Mal ohne Führerschein erwischt: Ein 65-Jähriger in Schwaben hat sich am Steuer nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen. Eine zivile Streife wollte ihn auf der Bundesstraße bei Harburg (Landkreis Donau-Ries) zum Anhalten bringen, weil er während der Fahrt telefonierte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

16. November 2021 - 16:16 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet. © David Inderlied/dpa/Illustration

Harburg Er ignorierte jedoch bei dem Vorfall am Freitag die Bemühungen der Beamten und fuhr letztlich auf einen nahe gelegenen Parkplatz. Dort räumte der Fahrer unumwunden ein, dass er keinen Führerschein habe. Die Polizei hatte ihn davor zweimal beim Fahren ohne Führerschein erwischt. © dpa-infocom, dpa:211116-99-22471/2