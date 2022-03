Altenheim wegen Rauch evakuiert: 21 Bewohner betroffen

Ein Altenheim in Oberbayern ist wegen starker Rauchentwicklung evakuiert worden.

Brannenburg

21 Bewohner mussten das Haus am Freitagabend verlassen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein Bewohner in Brannenburg (Landkreis Rosenheim) leicht verletzt. Woher der Rauch kam, ist derzeit noch unklar. Die Bewohner wurden zunächst anderweitig untergebracht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.