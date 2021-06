Altenheim nach Zimmerbrand evakuiert: Ein Mensch verletzt

Wegen eines Zimmerbrandes ist ein Altenheim im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach evakuiert worden. Ein Mensch sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Brand war am Mittwochmorgen in der Einrichtung in Vilseck ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen wenig später. Weitere Details wie die Brandursache und die Höhe des entstandene Schadens waren zunächst unklar. Wie viele Menschen das Altenheim verlassen mussten, war ebenfalls offen.

09. Juni 2021 - 09:41 Uhr | dpa

Vilseck © dpa-infocom, dpa:210609-99-919153/2