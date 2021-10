Alpenforscher: Abschuss von Wölfen nahe Almen und Alpen

Der Alpenforscher Werner Bätzing fordert, Wölfe in der Nähe von Alpen und Almen abschießen zu lassen. "Ich bin sehr deutlich der Meinung, dass der Wolf auf Distanz gehalten werden muss", sagte der Geograf bei der Vorstellung seiner Bibliografie zur Alp- und Almwirtschaft am Montag in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu). "Das heißt: Abschuss von Wölfen in der Nähe der Almen." Dazu müssten die Schutzbedingungen für die Raubtiere gelockert werden, diese entsprächen noch dem Stand der Siebzigerjahre. Die Alpherden im Hochgebirge anders zu schützen sei sehr schwierig.

11. Oktober 2021 - 12:39 Uhr | dpa

Alpenforscher Werner Bätzing ist der Meinung, dass der Wolf auf Abstand gehalten werden müsste. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Bad Hindelang Almen und Alpen hätten aber auch darüber hinaus mit Problemen zu kämpfen, sagte Bätzing. Zum einen gerieten die Wirte durch große Tierhaltungsbetriebe wirtschaftlich zunehmend unter Druck, zum anderen stelle der Klimawandel die Bergbauern vor Herausforderungen. Dazu komme der massive Tourismus in den Alpenregionen, sagte Bätzing. Besucher von Almen und Alpen zeigten dort oft "völlig unangemessenes Verhalten", was die Tierhaltung für die Alphirten erschwere. Bätzing ist emeritierter Professor für Kulturgeographie an der Universität Erlangen-Nürnberg und wissenschaftlicher Berater der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA. © dpa-infocom, dpa:211011-99-556905/2