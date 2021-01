Allgäu Airport kommt 2020 "mit blauem Auge" davon

Auch am Allgäu Airport sind die Passagierzahlen durch die Corona-Krise dramatisch eingebrochen - aber Geschäftsführer Ralf Schmid ist mit der Jahresbilanz halbwegs zufrieden. "Vergleicht man unsere Zahlen mit denen anderer deutscher Airports, so sind wir mit einem blauen Auge davongekommen", sagte Schmid am Montag.

18. Januar 2021 - 15:19 Uhr | dpa

Das Terminal des Allgäu Airports. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Memmingen Im bundesweiten Vergleich habe es den Allgäu Airport weit weniger hart getroffen als andere Flughäfen. Im Schnitt aller Flughäfen habe der Airport bei Memmingen mit einem Minus von etwa 60 Prozent den zweitgeringsten Rückgang bei den Fluggästen verbucht. Im vergangenen Jahr hatte der Airport knapp 691 000 Passagiere gezählt, nach mehr als 1,7 Millionen im Vorjahr. Die beiden anderen größeren bayerischen Verkehrsflughäfen hatten jeweils einen deutlicheren Rückgang von etwa 77 Prozent. Der Flughafen München meldete für das Jahr 2020 etwa 11,1 Millionen Passagiere und Nürnberg rund 917 000.