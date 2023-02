Alkohol im Dienst? - Ermittlungen gegen mehrere Polizisten

Sieben Polizisten in Schwaben sollen während ihres Dienstes Alkohol getrunken haben. Gegen sie laufen deshalb Disziplinarverfahren, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg am Dienstag sagte. Die "Augsburger Allgemeine" hatte zuvor darüber berichtet.

28. Februar 2023 - 10:14 Uhr | dpa

Verschiedene alkoholische Getränke stehen auf einem Tisch. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Augsburg Einer der sieben Beamten der Polizeiinspektion Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) wurde nach Angaben des Präsidiums suspendiert, weil er unabhängig von dem Alkoholkonsum eine Straftat im Dienst begangen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt eigenen Angaben nach wegen eines Anfangsverdachts. Weitere Details nannte ein Sprecher wegen des laufenden Verfahrens nicht. Im Januar hatten andere Polizisten dem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Aichach gemeldet, dass ihre Kollegen Alkohol während der Arbeit getrunken haben sollen, wie der Polizeisprecher sagte. Sechs von ihnen seien danach kurzfristig freigestellt worden. Inzwischen seien sie an einen anderen Ort versetzt worden.