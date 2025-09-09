AZ-Plus

Aktivisten protestieren vor IAA-Eröffnung gegen "Autowahn"

Ein Autodach und ein Dinosaurier ragen aus dem See: Aktivisten protestieren vor der Eröffnung der Automesse IAA in München. Was sie fordern.
Protest vor der IAA-Eröffnung in München.
Protest vor der IAA-Eröffnung in München. © Malin Wunderlich/dpa
München

Vor der offiziellen Eröffnung der Automesse IAA in München haben Aktivisten am Messegelände gegen eine aus ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäße Autoindustrie protestiert. Im See vor der Messe war ein aus dem Wasser herausragendes Autodach und ein Dinosaurierkopf zu erkennen. 

Der "Autosaurus" stehe symbolisch für eine nicht mehr zu rettende Autobranche, wie "Attac" mitteilte. Der "Autosaurus" müsse untergehen, forderten die Aktivisten daneben auf einem Banner. Sie forderten: "Bus und Bahn statt Autowahn." Die Automesse wird am Vormittag unter anderem im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eröffnet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

