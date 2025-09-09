Aktivisten protestieren vor IAA-Eröffnung gegen "Autowahn"
Vor der offiziellen Eröffnung der Automesse IAA in München haben Aktivisten am Messegelände gegen eine aus ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäße Autoindustrie protestiert. Im See vor der Messe war ein aus dem Wasser herausragendes Autodach und ein Dinosaurierkopf zu erkennen.
Der "Autosaurus" stehe symbolisch für eine nicht mehr zu rettende Autobranche, wie "Attac" mitteilte. Der "Autosaurus" müsse untergehen, forderten die Aktivisten daneben auf einem Banner. Sie forderten: "Bus und Bahn statt Autowahn." Die Automesse wird am Vormittag unter anderem im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eröffnet.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
