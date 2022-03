Aiwanger warnt vor immer weiteren Folgen des Krieges

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat vor immer neuen und anfangs nicht absehbaren Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch in Bayern gewarnt. Es zeigten sich aktuell immer mehr Abhängigkeiten der bayerischen Wirtschaft von Russland und der Ukraine, sagte Aiwanger am Dienstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München. Als Beispiel nannte er, dass 30 Prozent des Bau-Stahls aus Russland kämen. Bei größeren Bauvorhaben fehle deshalb zum Teil Material, und es gebe massive Preissteigerungen. "Die bayerische Wirtschaft ist hier massiv betroffen, und am Ende auch der Verbraucher", warnte er.

22. März 2022 - 15:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern. © Matthias Balk/dpa/Archiv