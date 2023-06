Aiwanger sieht CSU-Kritik als Versuch der Verunsicherung

Die Kritik aus der CSU nach seinen Äußerungen bei einer Demonstration in Erding sieht Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Versuch der Verunsicherung. "Es ist ein Versuch, mich zu verunsichern und einzubremsen, damit ich bei Volksfesten nicht mehr so bürgernah und direkt auftrete", sagte Aiwanger den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern" (Mittwochausgabe). Der Wirbel um seine Wortwahl sei ein "Versuch, mir zu schaden", die Vermutung, dass sich seine Partei vor der Landtagswahl am 8. Oktober weiter rechts positionieren wolle, "Unsinn".

21. Juni 2023 - 11:39 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister. © Peter Kneffel/dpa

Passau Vor allem die Formulierung Aiwangers, eine schweigende Mehrheit müsse sich "die Demokratie zurückholen", war auf teils scharfe Kritik gestoßen - auch aus der CSU. Deren Fraktionschef Thomas Kreuzer sprach von einer "Diktion, die sonst Rechte und Rechtsradikale haben und die sollte man meiden". Aiwanger wiederum betonte im Interview: "Ich habe nicht gesagt, die parlamentarische Demokratie funktioniert nicht." Er habe nur ausdrücken wollen, "dass die Meinung und die Lebensrealität der Mehrheit der Bevölkerung wieder mehr im Mittelpunkt der Politik und der Medien stehen muss und von einer Minderheit nicht immer mehr Themen gespielt werden dürfen, die der breiten Bevölkerung auf die Nerven gehen".