Aiwanger prüft Landes-Förderprogramm für Holzheizungen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will ein eigenes Landes-Förderprogramm für reine Holzheizungen prüfen, sollte das Heizungsgesetz des Bundes nicht noch einmal korrigiert werden. "Holzenergie wird gezielt ausgebremst", kritisierte der Freie-Wähler-Chef mit Blick auf die aktuell in Berlin beschlossenen oder geplanten Regelungen. Wenn hier nicht noch eingegriffen werde, "müssen wir in Bayern selbst anpacken und ein Förderprogramm für Biomasseheizungen ausloten", sagte er.

04. Oktober 2023 - 06:44 Uhr | dpa

Eine Frau hält Holzpellets im Keller eines Wohnhauses in den Händen. © Boris Roessler/dpa