Aiwanger nach CSU-Kritik für respektvolles Miteinander

Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger will nach neuerlicher scharfer Kritik von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an den Freien Wählern den Koalitionsstreit entschärfen. "Ich bin für ein faires, respektvolles Miteinander in der Koalition, um Bayern gut weiterzuentwickeln", sagte Aiwanger auf Anfrage.

11. Oktober 2021 - 06:11 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, spricht. © Matthias Balk/dpa