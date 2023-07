Aiwanger: Mobilfunk könnte schneller vorankommen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) beklagt ein Regelungschaos beim Aufbau einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung in Deutschland. Bayern komme beim Ziel einer vollständigen Netzabdeckung trotz eigenen Millionen-Förderprogramms zäher voran als gewünscht, sagte Aiwanger der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). "Wir haben in Bayern den wohl besten Ausbauzustand in Deutschland." Er sei aber nach wie vor nicht zufrieden, sagte Aiwanger.

19. Juli 2023 - 07:32 Uhr | dpa

Ein Sendemast für Mobilfunk. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild