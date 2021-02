Aiwanger hofft auf Regierungsbeteiligung im Bund

Sieben Monate vor der Bundestagswahl hofft Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger auf einen "Siegeszug" und eine Regierungsbeteiligung in Berlin. Die Freien Wähler wollten mehr "gesunden Menschenverstand" nach Berlin und in die Bundesregierung tragen, sagte er am Samstag auf einem Online-Sonder-Bundesparteitag. Er betonte: "Mehr gesunder Menschenverstand tut in Berlin Not."

27. Februar 2021 - 12:01 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger, Landesvorsitzender der Freien Wähler. © Armin Weigel/dpa/Archivbild