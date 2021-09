Aiwanger gegen Demoskopen: Bundestagseinzug in "Griffweite"

Obwohl alle Umfragen dagegen sprechen, hat Freie-Wähler-Vorsitzender Hubert Aiwanger die Hoffnung auf den erstmaligen Einzug in den Bundestag bei der Wahl am Sonntag nicht aufgegeben. "Ich habe noch nie vor einer Wahl soviel Zustimmung erfahren wie dieses Mal", sagte Aiwanger am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Der Bundestagseinzug ist in Griffweite", betonte er.

23. September 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Hubert Aiwanger, Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern. © Matthias Balk/dpa/Archiv