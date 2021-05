Aiwanger: Freie Wähler im Bundestag "die letzte Rettung"

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will bei der Bundestagswahl im Herbst mit dem Ruf nach einer "Koalition der Mitte", dem Versprechen pragmatischer Politik und Warnungen vor einer Grün-geführten Bundesregierung punkten. "Wir Freien Wähler müssen nach Berlin", sagte Aiwanger am Samstag auf einer Landesversammlung der Freien Wähler in Unterhaching bei München. "Das ist die letzte Rettung, sonst geht's in den Graben rein mit dieser Politik."

22. Mai 2021 - 12:20 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sitzt auf der Landesversammlung der Partei zur Aufstellung der Liste für die Bundestagswahl im Alpenbauer Sportpark auf der Tribüne. © Matthias Balk/dpa