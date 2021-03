Aigner für Lobbyregister und Prüfung der Abgeordnetenregeln

Als Konsequenz aus der Affäre um Masken-Geschäfte zweier Unions-Bundestagsabgeordneter hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ein Lobbyregister und eine Überprüfung der Verhaltensregeln für Abgeordnete in Bayern angeregt. Die Fraktionen im Landtag sollten gemeinsam an einem solchen Register arbeiten, erklärte sie am Dienstag - das Thema tauge nicht zum Parteienstreit.

09. März 2021 - 16:49 Uhr | dpa

Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild