Agnes Bernauer Festspiele haben ein neues Herzogspaar

2024 ist es wieder soweit: Bei den Agnes Bernauer Festspielen in Straubing wird vier Wochen lang auf der Bühne geliebt und gestorben. Am Donnerstagabend stellte der Festspielverein das neue Hauptdarsteller-Paar vor. Sebastian Josef Danner (38) spielt Herzog Albrecht III. von Bayern-München. Elena Hammerschmid (23) schlüpft in die Rolle von Agnes Bernauer, die als nicht standesgemäße Ehefrau des Wittelsbacher-Sprosses 1435 wegen Zauberei verurteilt und in der Donau ertränkt wurde.

04. Mai 2023 - 21:38 Uhr | dpa

Elena Hammerschmid als Agnes Bernauer und Sebastian Josef Danner als Herzog Albrecht III. sind das neue Herzogspaar der Agnes Bernauer Festspiele 2024. © Armin Weigel/dpa

Straubing Die Regensburgerin Hammerschmid ist Studentin und hatte die Festspiele 2019 erstmals gesehen, wie sie erzählte. Sie habe Lust bekommen, mitzuspielen und sich für eine kleine Sprechrolle beworben - nun sei diese größer geworden. Der Straubinger Polizeibeamte Danner stand bereits 2019 auf der Bühne und hat nun die männliche Hauptrolle ergattert. Rund 200 Amateurdarsteller bringen die Geschichte dieser verbotenen Liebe auf die Bühne. Kulisse für die aufwendig gestalteten Aufführungen ist der Innenhof des Herzogsschlosses. Die Neuinszenierung stammt von Regisseur und Autor Thomas Stammberger, der unter anderem für die TV-Serien "Dahoam is Dahoam" und "Marienhof" gearbeitet hat, aber früher auch schon für die Festspiele in Straubing. Zu seiner Fassung der Geschichte wollte Stammberger noch nicht viel verraten. Klar ist aber: Agnes wird wieder in der Donau enden. Die Agnes Bernauer Festspiele fanden 1935 zum ersten Mal statt und sind Teil des Immateriellen Kulturerbes in Bayern. Es gibt sie in der Regel in vierjährigem Turnus. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Spielzeit 2023 auf 2024 verschoben worden.