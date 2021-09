Aggressive Hornissen attackieren Mutter mit Kleinkind

Aggressive Hornissen haben am Mainradweg in Unterfranken mehrere Personen angegriffen. Eine Frau, die mit ihrem Kinderwagen von Mainaschaff Richtung Aschaffenburg lief, wurde mehrfach gestochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der betroffene Abschnitt des Mainradweges wurde am Samstag zunächst weiträumig abgesperrt.

05. September 2021 - 10:29 Uhr | dpa

Eine Hornisse steht auf einem Stein in einem Garten. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainaschaff Nach einer notärztlichen Untersuchung vor Ort wurde die Frau zur Beobachtung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Das Kleinkind blieb unverletzt. Sechs weitere Verletzte wurden von Rettungskräften untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Ein Imker und eine Fachfirma saugten den Hornissenschwarm mit einem technischen Gerät ab und siedelten ihn um. Die Wegsperrung konnte nach rund zwei Stunden wieder aufgehoben werden. © dpa-infocom, dpa:210905-99-99826/2