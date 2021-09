AfD stichelt beim Gillamoos gegen Konkurrenz

Die bayerische Alternative für Deutschland (AfD) hat den politischen Gillamoos in Abensberg für einen Rundumschlag gegen die politische Konkurrenz genutzt. "Niedergang hat einen Namen: Markus Söder", sagte die Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner. Er habe sich selbst zum "Krisenkönig" gekrönt und geißle die Republik mit seinen Corona-Zwangsmaßnahmen. Mit Blick auf Söders Stellvertreter sagte sie: ""Aiwangern" ist der neue politische Begriff der politischen Beliebigkeit." Er sei am Kabinettstisch Impffanatiker, am Stammtisch Impfskeptiker. Die Freien Wähler seien eine "Scheinopposition".

06. September 2021 - 12:11 Uhr | dpa

Katrin Ebner-Steiner, Vorsitzende der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag. © Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild