AfD-Landesparteitag will neuen Landesvorstand wählen

Wer steht künftig an der Spitze der AfD in Bayern? Am Wochenende wird neu gewählt, Ausgang völlig offen. Intern kursieren mehrere Namen.

16. Oktober 2021 - 02:51 Uhr | dpa

Greding Die bayerische AfD trifft sich heute und am Sonntag zu einem Landesparteitag im mittelfränkischen Greding. Im Zentrum steht die Neuwahl des gesamten Landesvorstands. Wie viele Kandidaturen es allein um den Chefposten geben wird, war bis zuletzt offen, ebenso wie viele Bewerber es für die weiteren Posten gibt. Die bisherige Landesvorsitzende Corinna Miazga äußerte sich im "Münchner Merkur" (Freitag) noch "unentschlossen", ob sie sich erneut zur Wahl stelle - gegebenenfalls auch nur als Vize. Offiziell angemeldet hat seine Kandidatur der Landtagsabgeordnete und bisherige Vize Martin Böhm, der als Anhänger von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke gilt. Zudem kursierten in Parteikreisen die Namen möglicher weiterer Kandidaten, darunter der ehemalige Landesvorsitzende Martin Sichert. AfD-Landesparteitage sind Mitglieder- und keine Delegiertenparteitage - der Wahlausgang ist also immer auch davon abhängig, wie stark welche Strömungen der Partei ihre Anhänger mobilisieren zu kommen. Die internen Mehrheitsverhältnisse sind deshalb vorab völlig offen. © dpa-infocom, dpa:211015-99-612366/2