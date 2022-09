AfD-Fraktion wirft Bundesregierung "eklatantes" Versagen vor

Die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag hat der Ampelkoalition im Bund in der Energiepolitik "eklatantes Regierungsversagen" vorgeworfen. "Ganze Industriesektoren stehen regelrecht vor dem Ruin", sagte der AfD-Parlamentarier Gerd Mannes am Freitag nach einer Klausurtagung seiner Fraktion in München. Statt auf "wetterabhängige Erzeugungsmöglichkeiten" zu setzen, müsse Deutschland an der Stromerzeugung aus Kernkraft und Braunkohle festhalten. Außerdem müsse weiter billiges Gas aus Russland importiert und Fracking in Deutschland erlaubt werden.

23. September 2022 - 11:37 Uhr | dpa

Gerd Mannes (AfD), AfD-Landtagsabgeordneter, spricht im Bayerischen Landtag. © Tobias Hase/dpa/Archivbild