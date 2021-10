AfD-Fraktion will Bergmüller im PKG des Landtags

Nach ihrer gescheiterten Verfassungsklage plant die AfD im Landtag einen erneuten Anlauf für ihre Mitgliedschaft im Kontrollgremium (PKG) des bayerischen Verfassungsschutzes. Für die Plenarsitzung am kommenden Mittwoch wolle sie ihren Abgeordneten Franz Bergmüller zur Wahl stellen lassen, teilte der Landtag am Montag in einer Mail an die Spitzen der Landtagsfraktionen mit.

25. Oktober 2021 - 14:51 Uhr | dpa

München Die AfD bemüht sich seit ihrem Einzug in den bayerischen Landtag um einen Platz im PKG. Das PKG kontrolliert unter anderem die Arbeit des bayerischen Verfassungsschutzes, weshalb die Mitglieder einer besonderen Verschwiegenheit unterliegen. Dem Gremium gehören laut Gesetz sieben Abgeordnete an, aufgeteilt nach Stärke der Fraktionen. Die Besetzung ist normalerweise eine Formsache. Erst Ende August hatte der Bayerische Verfassungsgerichtshof einen entsprechenden AfD-Antrag abgelehnt. Die AfD sieht ihre verfassungsrechtlichen Rechte als Oppositionsfraktion massiv verletzt, da von ihrer Seite bisher kein Abgeordneter in das Kontrollgremium gewählt wurde. Alle anderen Fraktionen lehnten es in den bisherigen vier Wahlgängen ab, AfD-Kandidaten zu wählen. Mitglieder der AfD sind in Deutschland und auch in Bayern etwa wegen ihrer Nähe oder Kontakten in die rechtsextreme Szene immer wieder in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten. Der bayerische Verfassungsschutz beobachtet zudem seit längerem unter anderem die Nachwuchsorganisation der AfD, die "Junge Alternative für Deutschland" (JA) und etwaige Nachfolgeaktivitäten des inzwischen offiziell aufgelösten rechtsnationalen "Flügels". Die AfD sieht den Verfassungsschutz ihrerseits als Behörde an, welche regierungskritische Stimmen "mundtot" machen soll. © dpa-infocom, dpa:211025-99-729585/2