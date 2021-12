AfD-Chats: Söder fordert Verfassungsschutz zum Handeln auf

Nach Bekanntwerden interner Chats mit teilweise radikalen Äußerungen von AfD-Politikern hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Verfassungsschutz zum Handeln aufgefordert. "Ich finde, jetzt ist wirklich der Anlass, dass der Verfassungsschutz grundlegend die Beobachtung übernimmt und eingeschaltet wird und prüft, was zu tun ist", sagte Söder am Donnerstag in München.

02. Dezember 2021 - 17:06 Uhr | dpa

Markus Söder nach der Videokonferenz der Ministerpräsidenten. © Sven Hoppe/dpa