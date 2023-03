AfD-Abgeordneter Stadler sorgt mit Video für Wirbel

Ein Video des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Ralf Stadler, das eine Auseinandersetzung Stadlers mit zwei Migranten in einem Zug zeigt, sorgt für Wirbel. Stadler postete die Sequenz selbst auf seinen Social-Media-Kanälen, er bezeichnete den Mann und die Frau dort unter anderem als "Pack". Am Ende ist zu sehen, wie Stadler den Mann, der gemeinsam mit der Frau eine der Zugtüren blockiert hatte, aus dem Zug auf den Bahnsteig schieben will.

29. März 2023 - 15:48 Uhr | dpa

Ralf Stadler (AfD), Landtagsabgeordneter, aufgenommen im Bayerischen Landtag. © Tobias Hase/dpa/Archivbild