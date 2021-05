Älterer Geisterfahrer: Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Ein Geisterfahrer hat in Cham in der Oberpfalz am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Ein älterer Mann sei mit seinem Auto auf der vierspurig ausgebauten Bundesstraße 85 in verkehrter Richtung unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sein Wagen stieß dann zwischen den Ausfahrten Cham Süd und Cham West mit einem anderen Auto frontal zusammen.

27. Mai 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Cham Der ältere Mann und seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurden schwer verletzt. Die beiden Insassen des anderen Autos erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in dem Bereich komplett gesperrt. © dpa-infocom, dpa:210527-99-764453/4