ADAC warnt vor Staus am Brücken-Wochenende zu Fronleichnam

Zu Fronleichnam und dem Ferienende hat der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) vor Staus auf Bayerns Straßen gewarnt. Wegen des Feiertages beginne für viele das Wochenende schon am Donnerstag. Gleichzeitig kehrten zum Schulbeginn die Pfingsturlauber zurück, teilte der ADAC am Montag in München mit. Am Sonntag enden in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien.

13. Juni 2022 - 15:25 Uhr | dpa

Autos stehen im Stau. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

München Der Rückreiseverkehr wird nach Einschätzung des ADAC seinen Höhepunkt am Samstag erreichen. Das starke Verkehrsaufkommen werde sich auch im benachbarten Ausland bemerkbar machen - bei der Einreise sei an den bayerischen Grenzübergängen mit Wartezeiten zu rechnen.