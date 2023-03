ADAC warnt vor Stau in Ferien: Dieselfahrverbot in München

Zum Auftakt der Osterferien rechnet der ADAC vor allem im Süden Bayerns mit Stau auf den Autobahnen. Besonders am Freitagnachmittag sowie am Samstag- und Sonntagvormittag und -nachmittag dürfte es eng werden auf den Fernstraßen im Freistaat, teilte der Automobilclub am Montag in München mit. Vor allem die Routen nach Österreich und Italien sowie in die Naherholungsgebiete Oberbayerns und des Allgäu seien betroffen.

27. März 2023 - 12:33 Uhr | dpa

Autos stehen an einer Baustelle im Stau. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München Der ADAC weist außerdem auf das Dieselfahrverbot auf dem Mittleren Ring in München hin. Seit dem 1. Februar dürfen Fahrzeuge mit Euro 4/IV Abgasnorm und schlechter dort nicht mehr fahren. Wer beispielsweise über die Autobahn 9 aus Richtung Nürnberg komme und über die A 95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen fahren wolle, könne den MIttleren Ring über die A 92 und A 96 umfahren. Der ADAC Südbayern empfiehlt, sich vor der Abfahrt über mögliche Alternativ-Routen zu informieren.