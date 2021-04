Acht Verletzte nach Brand in Unternehmen

Bei einem Maschinenbrand in einem unterfränkischen Unternehmen sind acht Menschen leicht verletzt worden. "Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung musste die gesamte Firma evakuiert werden", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Giebelstadt

Sieben Mitarbeiter des Unternehmens in Giebelstadt (Landkreis Würzburg) erlitten eine Rauchvergiftung. Ein Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten am Mittwochvormittag leicht verletzt.

Anwohner sollten Fenster und Türen wegen des Rauchs zunächst geschlossen halten. Die Kripo Würzburg ermittelt zur Brandursache.

