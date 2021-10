Acht Verletzte bei Brand in Schrobenhausen

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sind am Montag acht Menschen leicht verletzt worden. Sie seien mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

04. Oktober 2021 - 09:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schrobenhausen © dpa-infocom, dpa:211004-99-471662/2