Abstell-Erlaubnis: Zusteller bricht in Wintergarten ein

Ein Zusteller hat ein Paket in Unterfranken ausliefern wollen und ist deswegen in einen Wintergarten eingebrochen. Der Empfänger des Pakets in Martinsheim (Landkreis Kitzingen) habe bei der Bestellung eine Abstell-Erlaubnis für seinen Wintergarten angegeben, teilte die Polizei mit. Der Bereich des Hauses sei jedoch am Samstagnachmittag zugesperrt gewesen.

30. April 2023 - 10:03 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Martinsheim Deshalb öffnete der Zusteller das Türschloss mithilfe verschiedener Gegenstände und legte das Paket ab. Dabei wurde das Schloss beschädigt. Der Zusteller konnte durch die Nachverfolgung in der Firma ermittelt werden und muss sich nun wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung verantworten.