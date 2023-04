Abiturprüfungen in Bayern beginnen

An den Schulen im Freistaat ist wieder Prüfungszeit: Mit dem Fach Deutsch beginnen für rund 35.000 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen.

Für rund 35.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Als erstes Fach steht Deutsch auf dem Plan. Danach folgen ein frei wählbares Fach und Mathe. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wünschte den Prüflingen gute Nerven und viel Erfolg. Jetzt heiße es einen kühlen Kopf bewahren, Vorwissen aktivieren und Kreativität bei der Anwendung von Gelerntem zeigen, hatte der Minister vorab mitgeteilt.

Die Folgen der Corona-Krise werden nach Ministeriumsangaben auch in diesem Jahr beim Abitur berücksichtigt: Nicht prüfungsrelevante Inhalte seien bereits frühzeitig veröffentlicht worden. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder 30 Minuten mehr Zeit für die schriftlichen Prüfungen. Zwischen dem 15. und 26. Mai stehen die mündlichen Prüfungen in zwei weiteren Fächern an.