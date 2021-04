Aachener Ermittlungen gegen Drogenhändler: Razzien in Berlin

Bei einer Razzia gegen eine Bande von Drogenhändlern sind am Dienstag und Mittwoch im Stadtgebiet von Berlin mehr als 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Insgesamt seien 17 Haftbefehle in Berlin und den Niederlanden vollstreckt worden, erklärte ein Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch. Die Ermittlungen richteten sich gegen eine vietnamesischstämmige Tätergruppe. Sie sollen in Bayern und Berlin einen schwunghaften Handel mit aus den Niederlanden stammenden Betäubungsmitteln betrieben haben. Schwerpunkt der Aktion sei am Mittwoch gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft.

14. April 2021 - 14:31 Uhr | dpa

Aachen Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass die Gruppe in den vergangenen drei Jahren mehrere Hundert Kilogramm nach Berlin und Bayern verkauft hat. Unter Verweis auf noch andauernde Maßnahmen machten die Ermittler keine weiteren Angaben. Es handele sich um einen umfangreichen Ermittlungskomplex, erklärte die Staatsanwaltschaft. Fünf der Festnahmen erfolgten in den Niederlanden. Auch dort habe es Durchsuchungen gegeben, teilten die Ermittler mit. © dpa-infocom, dpa:210414-99-200961/3