A9 Richtung München bei Plech nach Verkehrsunfall gesperrt

Plech

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Autobahn 9 in Richtung München zwischen Plech (Landkreis Bayreuth) und Hormersdorf bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) gesperrt. Autofahrer werden an der Anschlussstelle Plech von der Autobahn abgeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Über alle drei Fahrspuren seien Betriebsstoffe ausgelaufen und die Trümmer eines Wohnwagens lägen auf der Straße. Die Bergungsarbeiten laufen, wie lange die Sperrung dauert sei aber noch ungewiss. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt.