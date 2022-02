A7: Grenzwaldbrücke muss neu gebaut werden

Die fast einen Kilometer lange Grenzwaldbrücke auf der Autobahn 7 in Unterfranken an der Grenze zu Hessen ist in die Jahre gekommen und muss neu gebaut werden. Die Autobahnbrücke sei erheblich schadhaft und müsse in den nächsten Jahren ersetzt werden, sagte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden.

Motten/Wiesbaden Hessen hat mit Bayern für die Planfeststellung bereits einen Staatsvertrag geschlossen. Dem Gesetz dazu muss der hessische Landtag zustimmen. Der bayerische hatte bereits im Dezember zugestimmt. In dem Vertrag wird die Regierung von Unterfranken als Planfeststellungsbehörde für das gesamte Vorhaben bestimmt, sie ist somit auch für den Teil zuständig, der Hessen betrifft. Al-Wazir sagte, die Brücke liege zwar vollständig auf bayerischem Gebiet, die erforderlichen Streckenanpassungen wirkten sich jedoch nördlich der Brücke über rund 800 Meter auch auf hessisches Gebiet aus. "Die Grenzwaldbrücke weist erhebliche statische, bauliche und altersbedingte Defizite auf", heißt es in dem Vertrag. Es werde eine maximale Restnutzungsdauer von 15 Jahren empfohlen. Konstruktionsbedingt sei eine Verstärkung des Bestandsbaus nicht möglich, die vorhandenen Tragfähigkeitsreserven seien nahezu aufgebraucht. Unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten komme nur ein Neubau in Betracht. Die Brücke war 1968 fertiggestellt worden. Sie ist 935 Meter lang und liegt zwischen Schweinfurt und Fulda.