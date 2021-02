A6: Technisches Hilfswerk befreit eingeschneite Lastwagen

Das Technische Hilfswerk hat auf der Autobahn 6 Lastwagen vom Schnee befreit. Ein Auto hatte sich während des Schneefalls gedreht und die Fahrbahn versperrt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Etwa 100 Fahrzeuge stauten sich im Anschluss am Sonntagabend auf der A6 zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und Roth in Fahrtrichtung Amberg. Bis das Auto geborgen wurde, seien etliche Lastwagen eingeschneit worden. Das Technische Hilfswerk befreite die Lkw bis in die Nacht hinein. Verletzt wurde niemand.

08. Februar 2021 - 08:01 Uhr | dpa

Nürnberg In ganz Mittelfranken kam es seit dem Beginn des Schneefalls am Sonntag bis zum Montagmorgen zu 73 Unfällen, neun Menschen wurden verletzt. In Franken fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fünf bis 15 Zentimetern Neuschnee. © dpa-infocom, dpa:210208-99-345564/2