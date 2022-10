A3: Schwerverletzter und Vollsperrung nach Auffahrunfall

Passau

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ist der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der Mann am Morgen auf der A3 bei Passau in das Heck eines Lkws. Dabei wurde er in seinem Transporter eingeklemmt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Österreich für etwa eine Stunde komplett gesperrt, eine Spur ist mittlerweile wieder freigegeben.