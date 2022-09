97-Jähriger Autofahrer übersieht Motorrad: Drei Verletzte

Buttenwiesen

Ein 97 Jahre alter Autofahrer hat im Landkreis Dillingen an der Donau beim Abbiegen ein dreirädriges Motorrad übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß in Buttenwiesen seien der 54-jährige Trike-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin auf die Straße geschleudert worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Die beiden kamen mit schweren, der alte Herr mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Freitag.