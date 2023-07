90-Jähriger tot aus Badeteich geborgen

Ehingen

Die Leiche eines 90 Jahre alten Mannes haben Feuerwehrleute am Freitag aus einem Badeweiher in Ehingen (Landkreis Ansbach) geborgen. Der leblose Körper war von einer Passantin entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der 90-Jährige habe nur noch tot geborgen werden können. Die Kriminalpolizei in Ansbach ermittelt zur Todesursache. Hinweise auf Fremdeinwirkung waren zunächst nicht zu erkennen, hieß es von der Polizei.