90-Jähriger in Regensburg von drei Männern überfallen

Ein 90 Jahre alter Mann ist nachts in seinem Haus in Regensburg von Unbekannten überfallen worden. Nach Polizeiangaben vom Montag sollen drei maskierte Männer in der Nacht auf Sonntag in das Haus des Seniors eingedrungen sein und dort mehr als 10.000 Euro Bargeld gestohlen haben. Verletzt worden sei der Rentner nicht, hieß es. Zeugen beschrieben die Täter als mittelgroß und etwa 25 bis 30 Jahre alt.

30. August 2021 - 15:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Regensburg © dpa-infocom, dpa:210830-99-25464/2