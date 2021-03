88-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 88-jährige Fußgängerin ist in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, habe die Frau bei dem Unfall am Montag eine schwere Kopfverletzung erlitten, sei aber ansprechbar gewesen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

02. März 2021 - 10:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Spaichingen © dpa-infocom, dpa:210302-99-651765/2