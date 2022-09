87-Jähriger stirbt nach Unfall auf Parkplatz

Nürnberg

Ein 87-Jähriger ist nach einem Zusammenstoß mit einem Gabelstapler in Nürnberg gestorben. Mit seinem Rollator war der Senior am Mittwoch über den Parkplatz eines Getränkemarktes gegangen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag. Der 29-jährige Fahrer eines Gabelstaplers übersah den Mann und fuhr ihm über den Fuß. Der 87-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er starb. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Fahrer des Gabelstaplers.