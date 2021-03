86-Jähriger bei Baumfällarbeiten getötet

Bei Waldarbeiten im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist ein 86-Jähriger ums Leben gekommen. Er hatte zusammen mit einem anderen Mann am Mittwoch Bäume gefällt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 86-Jährige wurde demnach durch Teile eines gefällten Baums schwer verletzt. Er starb am Unfallort.

11. März 2021 - 15:31 Uhr | dpa

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Waldnaab © dpa-infocom, dpa:210311-99-781687/2