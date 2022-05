85-Jährige stirbt bei Unfall

Berg

Eine 85-Jährige ist in Berg (Landkreis Hof) von einem Kleintransporter überrollt worden und gestorben. Die Fußgängerin habe sich bei dem Unfall am Donnerstag an einem Baustellenbereich auf der Straße befunden, so ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der 30-jährige Fahrer des Transporters erfasste die Frau beim Rückwärtsfahren. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden. Die 85-Jährige starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock.